ÖFB-Kritik an „beispielloser Hetzkampagne“ gegen einen Schiedsrichter

Wien – Der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) hat am Freitag per Aussendung eine „beispiellose Hetzkampagne gegen einen ÖFB-Schiedsrichter“ kritisiert. Diese habe sich in den vergangenen Tagen „auf verschiedenen digitalen Plattformen und in Internetforen“ entwickelt, schrieb der Verband. Namen wurden nicht genannt, es ist aber davon auszugehen, dass Sebastian Gishamer der Betroffene ist.