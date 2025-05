Baustart für Unterführung in Obsteig: Mehr Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer

Das Projekt zur Errichtung einer Rad- und Fußgängerunterführung in der Mooswaldsiedlung in Obsteig nimmt Fahrt auf. Ab dem 12. Mai beginnen die Bauarbeiten, die die Verkehrssicherheit entlang der B 189 Mieminger Straße erhöhen sollen.

Die Bauarbeiten sollen fünf Monate dauern, wobei der Verkehr durchgehend zweispurig geführt wird, um Einschränkungen zu minimieren. Die Freigabe der Unterführung für Radfahrer und Fußgänger ist für Oktober geplant. Das Projekt schließt an den Rückbau der Ortsdurchfahrt an, der bereits abgeschlossen ist. Die Behördenverfahren für den Bau liefen zügig und ohne Einwände ab. Geisler freut sich, dass das Vorhaben vielen Menschen, insbesondere Anwohnern, direkt zugutekommt. „Wir kämpfen Seite an Seite mit der Bevölkerung für eine möglichst sichere und verträgliche Abwicklung des Durchzugsverkehrs“, so Geisler.