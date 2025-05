Auto fuhr in Stuttgart in Menschenmenge: Lenker hatte Kind im Wagen

Nach dem Unfall in der Stuttgarter Innenstadt, bei dem ein Auto in eine Menschengruppe gefahren ist, ist eine Frau gestorben. Eine 46-Jährige sei ihren Verletzungen im Krankenhaus erlegen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitagabend mit. Insgesamt wurden acht Menschen verletzt, darunter befanden sich fünf Kinder. Alle Verletzten sind mittlerweile außer Lebensgefahr.