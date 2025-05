Eine Tote nach Pkw-Fahrt in Menschenmenge in Stuttgart

Nach dem Unfall in der Stuttgarter Innenstadt, bei dem ein Auto in eine Menschengruppe gefahren ist, ist eine Frau gestorben. Eine 46-Jährige sei ihren Verletzungen im Krankenhaus erlegen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitagabend mit. Mindestens sieben Menschen wurden verletzt. Darunter befanden sich fünf Kinder, für die am Abend aber vorsichtig Entwarnung gegeben wurde. Nach Angaben von Ermittlern habe es sich definitiv um einen Unfall gehandelt.