Regierungspartei gewinnt Parlamentswahl in Singapur

Die in Singapur regierende People's Action Party (PAP) hat die Parlamentswahl in dem südostasiatischen Stadtstaat klar gewonnen. Die Partei von Regierungschef Lawrence Wong sicherte sich laut vorläufigen Ergebnissen die absolute Mehrheit. Die Wahl am Samstag war ein erster Stimmungstest für Regierungschef Lawrence Wong. Der 52-Jährige hatte das Amt erst im vergangenen Jahr von Lee Hsien Loong übernommen, dem Sohn des Gründervaters Singapurs, Lee Kuan Yew.