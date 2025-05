Trumps langer Schatten: Australier wählen neues Parlament

In Australien wählen seit der Früh rund 18 Millionen Menschen bei einer mit Spannung erwarteten Abstimmung ein neues Parlament. US-Präsident Donald Trump könnte der amtierenden sozialdemokratischen Regierungspartei zur Wiederwahl verhelfen und der lange favorisierten konservativen Opposition zum Verhängnis werden - ähnlich wie zuvor in Kanada, wo die liberale Regierungspartei siegte. In Umfragen lag Premierminister Anthony Albanese (62) zuletzt fast überall vorn.

Speziell seine offensichtliche Nähe zur Politik Trumps brachte ihn ins Trudeln - für viele Australier ist der US-Präsident ein rotes Tuch. Dutton kündigte unter anderem an, mehr als 40.000 Staatsbedienstete zu entlassen und mobiles Arbeiten für öffentliche Angestellte zu verbieten. Später rückte er wegen zunehmender Kritik von diesen Positionen wieder ab. Auch sein Vorhaben, in Australien die ersten Atomkraftwerke auf dem Kontinent bauen zu lassen, entpuppte sich ausweislich der Umfragen als Eigentor.

Der Andrang in den Wahllokalen war in der Früh teils groß, wobei in Australien auch Wahlpflicht herrscht. So mancher ging gleich vom Strand noch in Badehose ins Wahllokal. Zentrales Wahlkampfthema waren die hohen Lebenshaltungskosten und der akute Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Sowohl Albanese als auch Dutton haben versprochen, den finanziellen Druck auf die Bevölkerung zu verringern.