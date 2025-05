Alkofahrt endete in Hausmauer: Zwei Verletzte bei Unfall in Fügen

Auf der Hochfügener Straße in Fügen kam es am Freitagabend zu einem Verkehrsunfall. Eine 47-jährige Autofahrerin war gegen 19.30 Uhr in nördlicher Richtung unterwegs und fuhr frontal gegen eine Hausmauer. Dabei wurden die Österreicherin und die 67-jährige Beifahrerin unbestimmten Grades verletzt. Sie wurden ins Krankenhaus Schwaz eingeliefert.