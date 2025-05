Radfahrerin bei Sturz in Innsbruck verletzt, Polizei sucht nach Autofahrer

Bei einem Unfall am Freitagnachmittag in der Innsbrucker Innenstadt wurde eine 37-jährige Kroatin verletzt. Die Frau fuhr gegen 14 Uhr mit einem Mountainbike am Herzog Siegmund Ufer am dortigen Rad- und Gehweg. In der Unterführung (Blasius Hueber Brücke) kam ihr ein silberner Volvo mit italienischem Kennzeichen entgegen, berichtet die Polizei.