Mercedes-Teenager Antonelli beeindruckt mit Pole für Miami-Sprint

Für den 18-jährigen Italiener war es der erste große Moment in der Motorsport-Königsklasse. Noch nie war ein jüngerer Fahrer in einem Formel-1-Rennen von ganz vorne gestartet.

Miami – Andrea Kimi Antonelli wird den Formel-1-Sprint in Miami von der Pole Position in Angriff nehmen. Der erst 18-jährige Mercedes-Pilot aus Italien war am Freitag in einer spannenden Qualifikation der Schnellste, 0,045 Sekunden vor WM-Leader Oscar Piastri im McLaren. Dessen Teamkollege Lando Norris hatte als Dritter 0,100 Sek. Rückstand, Weltmeister Max Verstappen war im Red Bull Vierter. Die Sprint-Entscheidung geht am Samstag (18.00 Uhr MESZ) über die Bühne.

„Nicht schlecht, nicht schlecht!“, rief Antonelli noch im Cockpit. Als der junge Mann aus dem Auto stieg, sah er ein wenig verwirrt aus und empfing beinahe teilnahmslos wirkend die Gratulationen seiner Kollegen. Mercedes-Boss Toto Wolff strahlte unterdessen in der Box über das ganze Gesicht.

Wolff: Werden „belohnt für unseren Mut“

Für die große Mercedes-Nachwuchshoffnung war es der erste große Moment in der Motorsport-Königsklasse. Noch nie war ein jüngerer Fahrer in einem Formel-1-Rennen von ganz vorne gestartet. Antonelli löste den Deutschen Sebastian Vettel ab, der bei seiner ersten Pole Position 2008 in Monza 21 Jahre alt war. Allerdings startete der spätere Weltmeister damals zu einem Rennen über die volle Grand-Prix-Distanz.

„Es war ein sehr intensives Qualifying. Ich habe mich seit heute in der Früh wirklich gut gefühlt und bin mit einem guten Gefühl ins Qualifying gegangen. Ich habe alles richtig gemacht und bin wirklich glücklich, die erste Pole zu holen“, sagte Antonelli, der sein erstes Jahr in der Formel 1 absolviert. Den ersten Sprint der Saison hatte in Shanghai Ferrari-Fahrer Lewis Hamilton gewonnen.

„Es ist zwar nur die Mini-Pole, aber das muss man einmal nehmen“, meinte Wolff im ServusTV-Interview. „Für uns stand fest, wir wollen ihm das Vorbereitungsjahr bei uns geben, damit er für nächstes Jahr bereit ist, wenn das neue Reglement kommt, und er alle Strecken kennt. Und das Risiko gehen wir ein, dass es auch Fehler gibt. Jetzt werden wir belohnt für unseren Mut“, erklärte der Wiener die Beweggründe, die auch angesichts von kritischen Stimmen zur Beförderung von Antonelli in die Formel 1 geführt hatten.

Verstappen nach Geburt von Tochter verspätet

Verstappen war am Freitag nach der Geburt seiner ersten Tochter Lily rechtzeitig zum einzigen Training zurückgekehrt. In der Session wurde er Dritter, die Bestzeit legte Piastri vor Ferrari-Pilot Charles Leclerc hin. Ein kurioses Erlebnis hatte Norris, der während des Trainings lose Gegenstände in seinem McLaren bemerkte. „Ihr habt da Werkzeug im Cockpit gelassen“, funkte der WM-Zweite an seinen Kommandostand. Beim folgenden Boxenstopp warf Norris, der Zwölfter wurde, unter anderem eine Stablampe aus seinem Auto.

In der WM-Wertung führt Piastri vor dem sechsten Grand-Prix-Wochenende der Saison mit zehn Punkten Vorsprung auf Norris. Verstappen liegt weitere zwei Zähler dahinter auf dem dritten Platz. Der Grand Prix findet am Sonntag (22.00) statt. (APA, dpa, TT.com)