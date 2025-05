Mann erschoss Ex-Freundin auf Parkplatz im Pinzgau, Fahndung auch in Tirol

Der 32-Jährige traf die Frau in Maria Alm auf einem Parkplatz. Nach der Tat flüchtete er in unbekannte Richtung. Eine Großfahndung läuft.

Maria Alm – Im Salzburger Pinzgau hat in der Nacht auf Samstag ein Mann seine ehemalige Lebensgefährtin erschossen. Der Verdächtige hat die Frau in Maria Alm auf einem Parkplatz getroffen. Dabei soll er auf die 34-jährige Deutsche geschossen und sie getötet haben. Anschließend floh er in unbekannte Richtung. Die Polizei leitete eine großangelegte Fahndung ein. Diese wurde im Laufe des Tages auch auf Tirol, ganz Österreich, Deutschland und Ungarn ausgeweitet.