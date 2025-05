Weltmeister Kerley nach Auseinandersetzung festgenommen

Kerley gewann bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio Silber über 100 m und Bronze in der gleichen Disziplin bei den Spielen 2024 in Paris. Bei den Weltmeisterschaften 2022 in Eugene holte er den 100-m-Titel. Zudem gewann er zweimal WM-Gold mit US-Staffeln. (APA/dpa)