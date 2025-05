19-Jährige kletterte auf Waggon: Durch Stromschlag schwer verletzt

Durch einen Stromschlag der ÖBB-Oberleitung ist in der Nacht auf Samstag in Feldkirch eine 19-Jährige schwer verletzt worden. Die junge Frau dürfte kurz nach Mitternacht im Bereich des Bahnhofs auf einen Waggon geklettert und dort in den lebensgefährlichen Stromkreis geraten sein. Ein ÖBB-Mitarbeiter, der den Blitz und Knall wahrgenommen hatte, eilte herbei und leistete Erste Hilfe, informierte die Polizei.