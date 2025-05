Zwei Rippen gebrochen: E-Bikerin in Eben am Achensee schwer gestürzt

Eine E-Bike-Tour im Unterland endete für eine 61-Jährige mit schweren Verletzungen im Krankenhaus. Die Österreicherin war am Freitag mit ihrem Bruder von Achenwald über die Rotwandhütte ins Bächental unterwegs. Bei der Abfahrt ins Tal am Forstweg kam die Bikerin gegen 13.45 Uhr bei einem Bremsmanöver in einer Kurve südlich vom Kesselbach zu Sturz. Dabei brach sie sich zwei Rippen und zog sich am linken Bein eine Schienbeinkopfzertrümmerung sowie Schnittwunden an der rechten Hand zu, berichtet die Polizei.