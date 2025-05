Gedrängelt und gedroht: Polizei sucht nach Vorfall auf A12 nach Autolenker

Der Lenker des E-Autos und der 25-Jährige verließen laut Polizei die A12 an der Ausfahrt Wattens. An der Bushaltestelle der Nordumfahrung in Wattens habe ihn der E-Auto-Fahrer durch das geöffnete Fenster mit dem „Totschlagen“ bedroht. Zuvor habe ihn der Tatverdächtige mittels Handzeichen aufgefordert, ihm zu folgen und hielt neben ihm an. Die Ermittlungen zur Ausforschung des Täters sind im Gange.