Gedrängelt und gedroht: Unfall auf der A12 konnte gerade noch verhindert werden

Der Lenker des E-Autos und der 25-Jährige verließen laut Polizei die A12 an der Ausfahrt Wattens. An der Bushaltestelle der Nordumfahrung in Wattens habe ihn der E-Auto-Fahrer durch das geöffnete Fenster mit dem „Totschlagen“ bedroht. Zuvor habe ihn der Tatverdächtige mittels Handzeichen aufgefordert, ihm zu folgen und hielt neben ihm an.