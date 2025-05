Mehrere Gebäude in Kiew nach russischer Attacke in Flammen

Ukrainischen Behörden zufolge sind bei einem russischen Drohnenangriff auf die Hauptstadt Kiew mehrere Wohngebäude beschädigt worden. Herabfallende Trümmer zerstörter Drohnen lösten Brände in Wohngebäuden in den Bezirken Obolonskyi und Swjatoschynskyi aus, schrieb Timur Tkachenko, Leiter der Kiewer Militärverwaltung, in sozialen Medien. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warf Moskau unterdessen vor, keine Waffenruhe anzustreben.