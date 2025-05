24 Storchen-Brutpaare in Rust "im Finale"

In Rust werden dieses Jahr 24 Brutpaare gezählt und in den nächsten 14 Tagen dürften bereits die ersten Storchenküken schlüpfen. Die Bedingungen sind gut, der Neusiedler See verfügt über ausreichend Wasser und es sei auch genug Futter vorhanden, erklärte Igor Smrtnik, Obmann des Storchenvereins Rust, gegenüber der APA. Die Rekordzahl von 86 Jungtieren im Vorjahr wird aber nur schwer zu erreichen sein.