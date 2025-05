Israelischer Experte erwartet "endlosen Krieg" in Nahost

Der israelische Politikwissenschafter Jose Brunner sieht keine Aussicht auf ein Ende des Nahost-Krieges. "Ich glaube, im Moment ist klarer geworden, dass die israelische Regierung eigentlich eine Art endlosen Krieg will", sagte Brunner im APA-Interview. Die Regierung habe nämlich "ein innenpolitisches Interesse an diesem Krieg, nicht nur ein sicherheitspolitisches", sagte er unter Verweis auf die umstrittene Justizreform, die "im Schatten des Krieges" vorangetrieben werde.

Der Gaza-Krieg ergebe "schon lange militärisch keinen Sinn mehr", betonte Brunner. Es gehe vielmehr darum, dass es während des Krieges keine Untersuchungskommission zu den Ursachen des Hamas-Terrorangriffs vom 7. Oktober gäbe und auch keine Neuwahlen. Zudem hätten Israels Gegner Hamas, Hisbollah und die Houthi ein Interesse an einer Fortsetzung des Krieges, weil dieser deren jeweilige innenpolitische Situation in den Palästinensergebieten, dem Libanon sowie dem Jemen stärke.

Der Wissenschafter zeigte sich besorgt über die demokratische Entwicklung in seinem Land. "Wir befinden uns in einem Prozess, in dem die israelische Demokratie sukzessive abgebaut wird", kritisierte er insbesondere die Politisierung von Polizei und Justiz. "Israel ist dran, ein autoritärer Staat zu werden. Es ist der gleiche Prozess wie in den Vereinigten Staaten unter Trump."