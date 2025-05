Labor baut in Australien überragenden Wahlsieg weiter aus

Sie kommt den Berechnungen zufolge bisher nur auf 37 Sitze. Andere kleine Parteien und unabhängige Kandidaten erhielten bisher zwölf Sitze. Zwölf weitere Sitze waren in der Früh noch zu vergeben.

Albaneses Herausforderer Peter Dutton verlor sogar überraschend seinen eigenen Sitz in Dickson in Queensland, den er seit mehr als 20 Jahren innehatte. Im Land sind bereits Spekulationen darüber entbrannt, wer seine Nachfolge als Parteichef der Liberal Party antreten wird.

Albanese - kurz "Albo" genannt - ist nun der erste Regierungschef seit mehr als 20 Jahren, der eine zweite Amtszeit antreten kann. "Thank you, Australia", schrieb der 62-jährige auf der Plattform X. Australien habe sich in einer Zeit globaler Unsicherheit für Optimismus und Entschlossenheit entschieden, hatte er Samstagabend (Ortszeit) vor jubelnden Anhängern betont.