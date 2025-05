Drei Wanderer kamen in Virgen vor Erschöpfung nicht mehr weiter

Prägraten am Großvenediger – Eine Wanderung im Virgental endete am Samstag für drei chinesische Staatsbürger in einer Rettungsaktion. Zwei Frauen im Alter von 31 und 32 Jahren sowie ein 37-jähriger Mann begaben sich auf eine Tour im Bereich der Bergseehütte auf 2181 Metern. Ihr Ziel war der Muhs Panoramaweg in Richtung Zopanitzenalm (ca. 2250 m).