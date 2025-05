Zwei Verletzte bei Unfall in Schwaz: Autos stießen an „Barbarakreuzung“ zusammen

Am Samstagabend ereignete sich auf der Bundesstraße B171 in Schwaz ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Eine 59-jährige Autofahrerin war in westlicher Richtung unterwegs und wollte an der ampelgeregelten „Barbarakreuzung“ nach links in die Marktstraße abbiegen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden im Fahrzeug des 30-Jährigen beide Airbags ausgelöst.