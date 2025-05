Handball-Krimi ohne Happy End: Schwaz schied erst in der Verlängerung aus

Das Rennen um den Meistertitel in der HLA ging für Sparkasse Schwaz Handball Tirol am Samstag im Viertelfinale denkbar knapp zu Ende. Gegen die Fivers Margareten musste sich der Cup-Sieger erst in der Verlängerung 36:39 geschlagen geben. Nach 60 Minuten war es 33:33 gestanden.