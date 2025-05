Mehr als 2 Millionen Zuschauer: Lady Gaga gab kostenlose Mega-Show an der Copacabana

Das Konzert in Rio war als das größte ihrer Karriere angekündigt worden. Insgesamt kamen mehr als zwei Millionen Menschen.

Rio de Janeiro – Lady Gaga hat mit einem kostenlosen Konzert in Rio de Janeiro ein Millionenpublikum begeistert. Die US-Sängerin trat Samstagabend (Ortszeit) am legendären Strand von Copacabana vor 2,1 Millionen Menschen auf, wie die Stadtverwaltung mitteilte. „Es ist mir eine große Ehre, heute Abend hier bei euch zu sein. Mein Herz ist voll. Ich fühle mich glücklich, stolz und zutiefst dankbar“, sagte Lady Gaga (39) auf der Bühne von einer Art Balkon aus.

Dieser war mit einer brasilianischen Flagge geschmückt. „Ich danke dir, Brasilien. Ich liebe dich für immer!“. Das Konzert in Rio war als das größte ihrer Karriere angekündigt worden.

Vor acht Jahren musste Lady Gaga Auftritt in Rio absagen

Das etwa zweistündige Konzert gehörte zu der Reihe „Todo Mundo no Rio“ (Alle Welt in Rio), mit der die Stadtverwaltung internationale Stars in die Küstenmetropole holt. Lady Gaga („Abracadabra“) hatte 2017 einen geplanten Auftritt beim Musikfestival Rock in Rio aus gesundheitlichen Gründen abgesagt. Die Brasilianer hätten mehr als zehn Jahre seit ihrem letzten Auftritt in dem südamerikanischen Land auf sie gewartet, sagte sie. Sie werde bei der Show alles geben.

Bereits am Vorabend des Konzerts waren die ersten Fans von Lady Gaga an die Copacabana gekommen, um sich einen guten Platz zu sichern. Rund 4800 Polizisten waren im Einsatz. Nach Angaben der Stadtverwaltung lockte die Show rund 500.000 Touristen nach Rio, mehr als doppelt so viele wie erwartet. Rios Behörden rechneten mit Einnahmen in Höhe von 600 Millionen Real (94 Mio Euro) für die Metropole.