Ist die Ente der Grund oder der Präsident? Warum kaum jemand sein Baby Donald nennt

Der Freiburger Sprachwissenschaftler und Namenslexikon-Autor Konrad Kunze sagt, Donald, geläufig im englischen Sprachraum, sei in Deutschland schon früher ein seltener Name ohne kulturelle Verankerung gewesen. In den Telefonbüchern von 1998 sei Donald bundesweit nur 945 Mal als Vorname aufgetaucht. Er leite sich vom keltischen „Domhnall" ab, was in seinen beiden Bestandteilen „Welt" (dumno) und „herrschen" (val) bedeute – also so viel wie „Weltherrscher".