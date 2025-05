Tiroler Nichtraucherpapst fordert Rauchverbote im Freien

Es brauche in Österreich Rauchverbote im Freien – etwa „bei Haltestellen, Liegewiesen und Schwimmbädern, Parks und Spielplätzen, aber vor allem in der Außengastronomie“, sagte Rockenbauer im APA-Interview. Zudem müsse es Einschränkungen bei E-Zigaretten geben.

Innsbruck, Wien – Der Bundesleiter der „Schutzgemeinschaft für Nichtraucher“, Robert Rockenbauer, fordert anlässlich des 50-jährigen Jubiläums seiner Organisation deutlich strengere Maßnahmen. Es brauche in Österreich Rauchverbote im Freien – etwa „bei Haltestellen, Liegewiesen und Schwimmbädern, Parks und Spielplätzen, aber vor allem in der Außengastronomie“, sagte Rockenbauer im APA-Interview. Zudem müsse es Einschränkungen bei E-Zigaretten geben.

Denn letztere würden vor allem die Jugend zum Rauchen verleiten. Trotz der durchgesetzten Rauchverbote in zahlreichen Innenbereichen habe Österreich im internationalen Vergleich weiterhin „massiven Aufholbedarf“, betonte der oft als „Nichtraucherpapst“ titulierte Tiroler. „Andere Länder wie England oder Neuseeland sind da schon viel weiter“, hob Rockenbauer hervor. Daher müsse es auch Rauchverbote im Freien geben – und zwar überall dort, wo sich Menschen begegnen. Auch in Sportstadien solle das Rauchen vollständig untersagt werden.

Sein Einsatz gegen das Rauchen begann im März 1975 – zunächst in Selbstbedienungsrestaurants, wo Rockenbauer erfolgreich erste Nichtrauchertische durchsetzte. Bereits ein Jahr später organisierte er in Innsbruck den ersten „Ball ohne Rauch“ – eine Veranstaltung, die über 15 Jahre hinweg jährlich stattfand.

Rauchverbote am Arbeitsplatz und in der Gastronomie zählten lange zu den vorrangigen Zielen Rockenbauers. Sein Weg war jedoch laut eigenen Angaben alles andere als einfach: „Klagen durch Zigarettenkonzerne, Anfeindungen in der Öffentlichkeit und politische Hürden begleiteten mein Engagement über Jahrzehnte hinweg.“ Dennoch habe er zahlreiche Etappensiege verzeichnen können – so etwa die Einführung des absoluten Rauchverbots in der Gastronomie im November 2019. Diese bezeichnete er als „späten, aber bedeutenden Erfolg“.