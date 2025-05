34-Jährige im Pinzgau erschossen: Mittlerweile internationale Fahndung nach Verdächtigem

Maria Alm – Nach dem Tötungsdelikt im Salzburger Pinzgau in der Nacht auf Samstag hat auch Sonntagvormittag noch jede Spur vom Verdächtigen gefehlt. Gegen den 32-jährigen Ungarn Krisztian P. wurde inzwischen ein europäischer Haftbefehl erlassen, die Polizei veröffentlichte am Sonntag auch Fahndungsbilder des Verdächtigen sowie dessen Auto, einem silbergrauen Skoda Octavia, Kombi, mit dem Kennzeichen S-685WV.

Der Ungar hatte den Wagen am Donnerstagabend über eine Onlineplattform in der Stadt Salzburg angemietet. Er hätte Samstagabend wieder zurückgebracht werden sollen und gilt seither als veruntreut, informierte die Polizei am Sonntag.