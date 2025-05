Mordverdächtiger weiterhin flüchtig: Fahndung auch in Tirol bisher erfolglos

Maria Alm – Nach dem Tötungsdelikt im Salzburger Pinzgau in der Nacht auf Samstag hat auch Sonntagvormittag noch jede Spur vom mutmaßlichen Täter gefehlt. Auch das Auto des tatverdächtigen 32-Jährigen wurde noch nicht gefunden, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagvormittag zur APA. Der Ungar soll am Samstag gegen 0.40 Uhr auf einem Parkplatz im Zentrum von Maria Alm seine ehemalige Lebensgefährtin, eine 34-jährige Deutsche, bei einem Treffen erschossen haben.