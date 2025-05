„Tiefe Beleidigung“: US-Bischof fordert von Trump Entschuldigung für Papstbild

Auch der New Yorker Kardinal Timothy Dolan kritisierte Trump für das KI-generierten Bild. Mit dieser Aktion habe Trump einen schlechten Eindruck hinterlassen, sagte Dolan laut der italienischen Zeitung La Repubblica am Sonntag in Rom. „Das war keine gute Sache“, so der Papstwähler vor dem am Mittwoch beginnenden Konklave.

Das Weiße Haus hatte am Freitag ein mit Künstlicher Intelligenz (KI) erstelltes Foto von Donald Trump in Sozialen Medien weiterverbreitet. Das Bild zeigt Trump in weißer Soutane mit Mitra, Brustkreuz und erhobenem Zeigefinger auf einem Bischofsstuhl. Trump hatte noch vor einer Woche an der Beisetzung von Papst Franziskus in Rom teilgenommen. Später scherzte der Präsident, dass er gerne selbst Papst wäre und fügte hinzu: „Das wäre meine erste Wahl.“ Auch auf mehrfache Nachfrage von Journalisten wollte Vatikansprecher Matteo Bruni am Wochenende kein Statement zu Trumps KI-Bild abgeben. (APA)