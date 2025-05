Kunst als Brücke zur Vielfalt: Außergewöhnliche Ausstellung in Hall

Die Werke sind Ergebnis eines Workshops, der bereits im Jahr 2024 in der „Kunstsiederei“ stattfand, einer Tagesstruktur in Hall, die zum Netzwerk St. Josef in Mils gehört. Hier arbeiten 15 Menschen mit Behinderung im kreativ-künstlerischen Bereich, sie werden von sieben AssistentInnen unterstützt. Gemeinsam mit den Raffeisen-MitarbeiterInnen arbeiteten die kunstschaffenden KlientInnen des Netzwerks St. Josef beim Workshop – im Rahmen der Freiwilligenwoche 2024 – an Figuren, die um folgende Fragen kreisen: „Wie möchte ich wahrgenommen werden, und wie sehe ich mich selbst?“.