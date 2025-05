Einbruch in Sennerei im Zillertal: Polizei bittet um Hinweise

Zell am Ziller – Die Sennerei „Käse Rebellen“ in Zell am Ziller wurde in der Nacht auf Sonntag von Einbrechern heimgesucht. Die Täter zwängten gegen 4.50 Uhr zuerst das westseitige Fenster auf, um ins Gebäude zu gelangen. Danach wurde die nordseitige Seitenscheibe der Eingangstür durch massive Gewalt mit einem unbekannten Werkzeug aufgebrochen, berichtet die Polizei.