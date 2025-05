Formel 1 trauert: Ehemaliger deutscher Rennfahrer Mass gestorben

Jochen Mass ist tot. Der ehemalige deutsche Formel-1-Pilot starb im Alter von 78 Jahren. Mass starb laut dpa-Angaben am Sonntag in Cannes an den Folgen eines Schlaganfalls, den er im Februar erlitten hatte. Der gelernte Mechaniker aus Dorfen in Bayern bestritt 105 Rennen in der Königsklasse des Motorsports. Dabei schaffte Mass es achtmal aufs Podium, er fuhr unter anderem für das britische Traditionsteam McLaren.