Piastri schnappte sich auch den Sieg in Miami und wird zum Serientäter

Mit seinem dritten Sieg in Serie, dem vierten im sechsten Saisonrennen, setzte Oscar Piastri im WM-Titelkampf ein weiteres Ausrufezeichen. McLaren-Teamkollege Lando Norris wurde Zweiter. Ein Mercedes-Pilot komplettierte das Podest.

McLaren-Fahrer Oscar Piastri hat in der Formel 1 seinen vierten Sieg im Jahr 2025 und den dritten in Folge gefeiert. Der Australier blieb am Sonntag in Miami fehlerlos und gewann vor seinem Teamkollegen Lando Norris und George Russell im Mercedes.

Der von der Pole Position gestartete Max Verstappen wurde im Red Bull Vierter. In der Gesamtwertung baute Piastri seinen Vorsprung auf Norris auf 16 Punkte aus. Norris hatte am Samstag vor Piastri den Sprint gewonnen.

Verstappen führte das Feld beim Start in die erste Kurve. Als Norris zu überholen versuchte, bekam er von Verstappen eine leichte Berührung mit und verlor die Ideallinie. Das erlaubte Kimi Antonelli im Mercedes und Piastri, an dem Vizeweltmeister vorbeizuziehen. In der zweiten Runde aktivierte die Rennleitung nach einem Unfall von Jack Doohan und Liam Lawson das Virtuelle Safety Car, beendete diese Phase jedoch schnell wieder. Nach acht Umläufen lagen Piastri und Norris auf den Plätzen zwei und drei hinter Verstappen, eine Runde später hatte Piastri zu dem Niederländer aufgeschlossen.

Verstappen hielt Norris auf, Piastri fuhr davon

In der 14. Runde überholte Piastri seinen Kontrahenten in Kurve 1, nachdem sich dieser verbremst hatte. Anschließend musste sich Verstappen auch gegen Norris verteidigen, während Piastri schon über alle Berge war. Norris schaffte es erst in der 18. Runde an dem Red Bull vorbei, verlor bis dahin wertvolle Sekunden auf seinen Teamkollegen. Der Regen ließ unterdessen bis auf vereinzelte Tropfen auf sich warten.