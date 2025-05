Blogger melden schwere Schlacht an Grenze Ukraine-Russland

Ukrainische Einheiten haben laut russischen Bloggern die russische Grenzregion Kursk angegriffen. Sie durchstießen demnach die Grenze, überquerten Minenfelder mit Spezialfahrzeugen und feuerten Raketen ab. Die Ukrainer hätten in der Nacht auf Montag zunächst Brücken mit Raketen gesprengt und in der Früh dann mit gepanzerten Einheiten einen Angriff gestartet, schreibt etwa der Kriegsblogger "RVvoenkor" auf Telegram.

"Die Minenräumfahrzeuge begannen, Durchgänge in den Minenfeldern zu schaffen, gefolgt von gepanzerten Fahrzeugen mit Truppen. An der Grenze tobt eine schwere Schlacht", hieß es weiter.

Am Sonntag kam es in der Ukraine ungeachtet der Bemühungen um eine Waffenruhe zu mehr als 270 Gefechten innerhalb der letzten 24 Stunden, wie der Generalstab in Kiew am Montag in der Früh mitteilte. Das Land wehrt sich seit mehr als drei Jahren gegen eine russische Invasion.