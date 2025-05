Simion und Dan in Stichwahl um rumänisches Präsidentenamt

In Rumänien wird die am 18. Mai stattfindende Stichwahl um das Präsidentenamt zwischen dem Rechtsaußenkandidaten George Simion und dem parteifreien Oberbürgermeister von Bukarest, Nicusor Dan, entschieden. Nach Auszählung von mehr als 97 Prozent der abgegebenen Stimmen lag Simion mit 40,26 Prozent deutlich in Führung, während Dan mit 20,75 Prozent letzten Endes am Kandidaten der proeuropäischen bürgerlich-sozialdemokratischen Regierungskoalition, Crin Antonescu, vorbeizog.