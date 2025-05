Miller soll Nationaler US-Sicherheitsberater werden

US-Präsident Donald Trump erwägt die Ernennung seines stellvertretenden Stabschefs, Stephen Miller, zum Nationalen Sicherheitsberater. "Ich werde jemanden ernennen", sagte er an Bord der Air Force One. Er wolle innerhalb von sechs Monaten einen Nachfolger für Mike Waltz finden und es könnte Miller sein: "Ich denke, er hat diesen Job indirekt schon. Denn er hat zu vielen Dingen ein gewichtiges Wort mitzureden. Er ist eine sehr geschätzte Person in der Verwaltung, Stephen."

Der 51-jährige Republikaner Waltz war in die Kritik geraten, als er im März offenbar versehentlich einen Journalisten in eine Signal-Chat-Gruppe mit anderen hochrangigen Politikern eingeladen hatte. In dem Thread wurden Details einer bevorstehenden US-Bombardierung im Jemen beschrieben. Der irrtümlich eingeladene Herausgeber des Magazins "The Atlantic" hatte anschließend darüber berichtet. Bei einer folgenden Kabinettssitzung hatte Trump das Vorgehen von Waltz zwar kritisiert, ihm aber öffentlich das Vertrauen ausgesprochen.