Prozess gegen Rapper Combs gestartet

Der mit Spannung erwartete Prozess gegen den einst als Superstar gefeierten Rapper Sean "Diddy" Combs wegen Vorwürfen von Sexualstraftaten hat begonnen. In Anwesenheit des 55-jährigen Angeklagten eröffnete Richter Arun Subramanian in New York offiziell das Verfahren. Zunächst steht nun die Auswahl einer Jury an.