Prozess gegen Rapper Sean Combs startet

Dem US-Musiker treten mehr als 120 Frauen entgegen, die ihm sexuelle Kriminalität vorwerfen.

In New York startet am Montag der mit Spannung erwartete Prozess gegen den Rapper Sean "Diddy" Combs wegen Vorwürfen von Sexualstraftaten mit der Auswahl der Jury. Es wird erwartet, dass Combs persönlich zum Prozessauftakt vor Richter Arun Subramanian erscheint. Der Musiker sitzt seit Mitte September in Untersuchungshaft. Ihm werden von der Staatsanwaltschaft unter anderem Sexhandel und organisierte Kriminalität vorgeworfen. Es droht eine lebenslange Haftstrafe.

Eine der Klägerinnen, Thalia Graves , die dem Musiker sexuelle Gewalt vorwirft. © AFP/Brown

Die Anklage

Über Jahre hinweg soll Combs Frauen missbraucht, bedroht und genötigt haben. Er habe ein kriminelles Unternehmen mit Helfern geführt. Zudem gibt es zahlreiche Zivilklagen gegen den Musiker. Unter anderem vertritt eine Anwaltskanzlei in Houston, Texas, eigenen Angaben zufolge 120 Menschen gegen den Rapper. Die jüngsten beiden Opfer seien 17 und 13 Jahre alt.

Sean Combs mit seiner ehemaligen Freundin Cassie Ventura, die den Rapper ebenfalls verklagt. © AFP/Delmas

Auch andere US-Rapper wie Usher, 50Cent und Eminem spielen schon länger auf die Machenschaften von Combs an. Usher sagte bereits 2016, dass es viele fragwürdige Partys gegeben hätte, als er als 13-Jähriger für ein Jahr in Combs New Yorker Wohnung gelebt hatte.