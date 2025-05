Kehrtwende bei Feller: So sehen die Pläne des ÖSV-Stars für den Olympia-Winter aus

Wien – Ski-Ass Manuel Feller will den Riesentorlauf entgegen seiner Ankündigung zum Saisonende doch nicht ganz aufgeben. „Ich werde fix den Riesentorlauf zum Weltcup-Auftakt in Sölden fahren“, sagte Feller am Sonntag laut Kronen Zeitung (online) am Rande des Wings for Life Run.