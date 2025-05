Zentralmatura startet: 41.400 AbsolventInnen grübeln über Klausuren

Wien – Am Montag beginnt die heurige Zentralmatura. Der Einstieg verläuft mit den Klausuren im Fach Griechisch aber noch sehr gedämpft – gerade einmal 32 Schülerinnen bzw. Schüler haben sich für die schriftliche Reifeprüfung in diesem Fach angemeldet. Am Dienstag folgen dann die Latein-Klausuren, für die immerhin 2300 Aufgabenhefte geordert wurden. Für alle 41.400 Maturantinnen und Maturanten ernst wird es am Mittwoch – dann steht die Deutsch-Matura auf dem Programm.