Bayern feierten spontan den Titel und die Erlösung von Torjäger Kane

Mit einer wilden Titel-Fete im Münchner Nobelrestaurant Käfer haben die Fußballer des FC Bayern bis in die Nacht gefeiert. Die Kicker gewährten ihren Fans auf Social Media Einblicke.

Bei Party-Klassikern in Dauerschleife und einigen alkoholischen Getränken zelebrierte der deutsche Fußball-Rekordmeister seinen 34. Bundesliga-Titel ausgelassen. Vor allem der zuvor noch titellose Stürmer-Star Harry Kane mutierte nach seiner Erlösung zum Feierbiest. Auch Konrad Laimer und Sportdirektor Christoph Freund warfen sich ins Getümmel.

Kane gewährte seinen über 17 Millionen Followern auf Instagram Einblicke ins Innere des Lokals. So schmetterte der englische Nationalspieler Arm in Arm mit DFB-Kapitän Joshua Kimmich und Eric Dier Hits wie „Sweet Caroline“ oder „Take Me Home, Country Roads“. Statt einer Bierdusche bekam der Torjäger dem Etablissement entsprechend ein paar Sektspritzer ab.