503 Grüße aus dem Kitzbüheler Museum in die Welt

Kitzbühel – Auf große Begeisterung stieß die Postkarten-Aktion im Rahmen der jüngst zu Ende gegangenen Sonderausstellung. Exakt 503 Besucherinnen und Besucher verfassten liebe Grüße aus dem Museum Kitzbühel und warfen die Nostalgie-Karten in die Box. Wido Sieberer und Kurator Michael Rainer freuen sich sehr über das Interesse, werden die Ansichtskarten in den nächsten Tagen frankieren und aufgeben. Die meisten Karten gehen nach Deutschland, Österreich und England, aber einige Grüße aus dem Museum machen sich auch bald auf den Weg in die Niederlande, nach Spanien, Schweden, Argentinien und nach Neuseeland.