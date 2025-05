100 Prozent Aufschlag: Trump kündigt hohe Zölle auf „ausländische Filme“ an

Donald Trump hat eine neue Gefahr für die USA ausgemacht: Filme aus dem Ausland. Bekämpfen will er die mit seinem Lieblingsinstrument: Strafzölle. Wie genau das funktionieren soll, ist noch unklar.

„Elvis“ entstand zu großen Teilen in Australien.

Die US-Filmindustrie liege im Streben, behauptet Trump. Der Grund: Andere Länder locken US-Produktionen mit finanziellen Anreizen. Trumps Lösung: ein Zoll von 100 Prozent auf Filme, „die in unser Land kommen und im Ausland produziert wurden“.

Die wichtigste Frage, die Manager in Hollywood derzeit klären wollen, ist: 100 Prozent auf was? Filme werden nicht wie andere Waren mit einem fixen Preis importiert. Produktionen verlaufen oft grenzüberschreitend. Die Regierung müsste also definieren, ab wann ein Film als Import gilt – und wie er bewertet wird. Handelsminister Howard Lutnick versprach: Man arbeite daran.