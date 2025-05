Innsbruck erweitert HPV-Impfangebot bis Ende des Jahres

Innsbruck – Die Stadt Innsbruck bietet jungen Erwachsenen bis 30 Jahren zusätzliche kostenlose HPV-Impfungen an. Ziel dieser Aktion ist es, die Prävention von Krebserkrankungen zu stärken und das Gesundheitsbewusstsein in der Bevölkerung zu fördern. Die HPV-Impfung ist eine effektive Maßnahme gegen bestimmte Krebsarten und wird bis Ende 2025 kostenlos angeboten.

HPV, Humane Papillomaviren, sind eine der Hauptursachen für die Entstehung bestimmter Krebsarten. Seit Juli 2024 steht die kostenlose Impfung österreichweit allen bis zum vollendeten 30. Lebensjahr zur Verfügung. Diese befristete Aktion endet Ende 2025. Danach wird die Impfung voraussichtlich nur noch bis zum 21. Lebensjahr kostenlos erhältlich sein. Bürgermeister Ing. Mag. Johannes Anzengruber hebt die Bedeutung der Prävention hervor: „Jeder genutzte Impftermin ist ein Schritt zu mehr Gesundheit in unserer Gesellschaft.“

Das Amt für Gesundheit, Markt- und Veterinärwesen der Stadt Innsbruck beteiligt sich aktiv an der Impfaktion. Aufgrund der hohen Nachfrage wurden weitere Termine für HPV-Erstimpfungen bis Mitte Juni 2025 freigegeben. Diese sind online buchbar, um die notwendigen Zweitimpfungen in der zweiten Jahreshälfte zu ermöglichen. Amtsvorstand Ulrich Schweigmann betont: „Wir wollen einen wertvollen Beitrag zur Gesundheitsvorsorge in Innsbruck leisten.“