Musikalische Magie und kaiserlicher Glanz bei den Plansee-Konzerten

Breitenwang – Ob vierhändig auf einem oder jeweils allein auf zwei Klavieren: Am 6. Mai um 20 Uhr legen Lucas & Arthur Jussen ihre gesamte musikalische Leidenschaft in die Tasten. „Vier Hände, zwei Brüder und musikalische Magie“ präsentiert sie als meisterhafte Zauberer auf dem Klavier und formidable Geschichtenerzähler. Aus den Niederlanden heraus eroberten sie die Klassikwelt und füllen als Duo am Piano den Walter-Schwarzkopf-Saal mit energetischen Melodien.

Am 26. Juni um 19.30 Uhr gastieren die „Füssener Festtage Alter Musik“ bei Plansee: Die Innsbrucker Hofmusik präsentiert unter dem Titel „Kaiserlicher Glanz am Hof“ eine musikalische Reise an den Wiener Kaiserhof. Das Ensemble erweckt den Vespergottesdienst von Claudio Monteverdi, komponiert für Kaiserin Eleonora von Habsburg, zum Leben. Begleitet wird das Konzert, das die verschwenderische Pracht der venezianisch geprägten Sakralmusik vermittelt, von Moderator Johannes Hitzelberger vom Bayerischen Rundfunk. Dies ist eine Veranstaltung der „Füssener Festtage Alter Musik“. Gefördert im Rahmen der Euregio Via Salina, interreg–kofinanziert von der Europäischen Union.