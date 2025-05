Bisher unbekannte Täter brachen im Zeitraum zwischen dem 1. und 3. Mai in ein Einfamilienhaus in St. Johann in Tirol ein. Als Beute nahmen die Diebe Bargeldbestände und Schmuckstücke mit. Nach Angaben der Polizei hat das Diebesgut einen Wert von mehreren Tausenden Euro. (TT.com)