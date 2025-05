Israel plant die Eroberung des gesamten Gazastreifens, Hungersnot droht

Das Sicherheitskabinett beschloss den Angaben der AFP zufolge zudem eine „mögliche“ Verteilung humanitärer Hilfen im Gazastreifen. Diese solle „falls notwendig“ erfolgen. Angesichts der ausbleibenden Hilfslieferungen hatten Nichtregierungsorganisationen wiederholt vor einer drohenden Hungerkatastrophe und Gesundheitskrise im Gazastreifen gewarnt. Das Welternährungsprogramm gab vor wenigen Tagen bekannt, dass alle seine Lebensmittelvorräte im Gazastreifen aufgebraucht seien. Die Zeitung Times of Israel berichtete, es habe eine „hitzige Diskussion“ zwischen dem rechtsextremen Polizeiminister Itamar Ben-Gvir und dem Militärchef Ejal Zamir gegeben. Ben-Gvir habe gesagt, es sei „nicht nötig“, die Hilfslieferungen wieder aufzunehmen.

Angehörige der Geiseln kritisierten die Pläne des Sicherheitskabinetts. Die Regierung wolle die Geiseln „opfern“, erklärte das Forum der Geiselfamilien. Der Kurs von Netanjahus rechtsnationaler Regierung im Gaza-Krieg ist in der israelischen Bevölkerung höchst umstritten. Regelmäßig gibt es Demonstrationen für ein Abkommen mit der Hamas zur Freilassung der Geiseln. Noch immer befinden sich 58 Geiseln in der Gewalt der Hamas, von denen noch 24 am Leben sein sollen.