Maibaumfest in Hart ließ die Herzen höherschlagen

Der Gresslplatz war am 1. Mai der Schauplatz eines lebendigen Maibaumfests, das die Gemeinschaft der Hambergstraße in Feierlaune versetzte.

Hart i. Z. – Ein leuchtendes Beispiel für den Zusammenhalt unter Nachbarn war das privat organisierte Maibaumfest in Hart. Unter strahlendem Sonnenschein lockte der Maibaum zahlreiche Anwohner an, die gemeinsam mit Michael Moser und Christian Gschößer für die Organisation verantwortlich zeichneten.

Die Vorbereitungen für das Fest waren eine echte Gemeinschaftsleistung; viele der Anrainer packten tatkräftig mit an, um den Tag zu einem unvergesslichen Erlebnis für Groß und Klein zu machen. Der Maibaum, kunstvoll geschmückt von den fleißigen Kranzbinderinnen, war das unbestrittene Highlight des Tages. Mit Gurten gesichert und unter der Aufsicht starker Männer, wagten sich Kinder und mutige Erwachsene an den Kletterspaß am Baum.