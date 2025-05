Neubau der Rotkreuz-Rettungswache in Eben am Achensee gestartet

In den kommenden zwei Jahren entstehen an der Rotkreuzstraße moderne Räumlichkeiten, die die Einsatzfähigkeit und Infrastruktur des Roten Kreuzes langfristig sichern sollen.

Eben a. A. – Kürzlich erfolgte der offizielle Spatenstich für die neue Rotkreuz-Rettungswache in Eben am Achensee. Er markiert laut Bezirksstellenleiter Hans-Peter Thaler einen bedeutsamen Fortschritt für die Rettungsversorgung in der Region. Mit dabei waren zahlreiche Vertreter der beteiligten Institutionen anwesend. Dazu gehörten unter anderem Bürgermeister Martin Harb, Dietmar Härting und Reinhold Dellemann vom Tiroler Friedenswerk, Michael Unterwurzacher von der Firma Riederbau, Planer Stefan Tschurtschenthaler und Bezirksstellenleiter Hans-Peter Thaler vom Roten Kreuz.

Während der Bauarbeiten bleibt die medizinische Versorgung am Achensee gewährleistet. Das Ausweichquartier befindet sich oberhalb des Kirchenwirts an der Achensee Bundesstraße. Dort dient ein Zelt als Garage, und ein Containerdorf sorgt für Schlaf- und Aufenthaltsräume. Das Team der Ortsstelle ist rund um die Uhr im Einsatz.

Der Neubau entsteht am Standort des abgetragenen Bestandsgebäudes in der Rotkreuzstraße und wird von der Tiroler Friedenswerk Gemeinnützigen Wohnbaugesellschaft m.b.H. in Kooperation mit der Gemeinde Eben am Achensee errichtet. Funktionalität und Effizienz stehen im Vordergrund.