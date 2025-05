Israel greift Ziele im Jemen an

Eine Rakete der Houthi-Miliz war am Sonntag in der Nähe des Tel Aviver Flughafens Ben Gurion in Israel eingeschlagen. Israels Verteidigungsminister Israel Katz drohte danach den Houthi, "siebenfach zurückzuschlagen".

Die Nachrichtenseite "ynet" berichtete, der großangelegte Angriff am Abend sei in Abstimmung mit den USA erfolgt. Der Houthi-nahe TV-Sender Al-Masirah berichtete von Angriffen der USA und Israel auf den Hafen in Hodeidah. Die zudem angegriffene Zementfabrik liegt etwa 50 Kilometer östlich von Hodeidah in der Stadt Bajil. Auch das Gesundheitsministerium sprach hier von einer israelisch-amerikanischen Bombardierung.