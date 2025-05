Moskau meldet neue ukrainische Drohnenangriffe

Wenige Tage vor den Gedenkfeiern in Moskau zum Sieg über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg meldet Russland neue Drohnenangriffe auf seine Hauptstadt. Nach Angaben des Bürgermeisters von Moskau, Sergej Sobjanin, schoss die russische Luftabwehr mindestens 19 ukrainische Drohnen im Anflug auf Moskau ab. Die Drohnen seien aus unterschiedlichen Richtungen angeflogen. "Es gibt keine Verletzten oder Schäden durch herabfallende Drohnenteile", schrieb Sobjanin auf Telegram.

Darüber hinaus wurde der Flugverkehr auch auf den Flughäfen in Kaluga (rund 200 Kilometer südwestlich von Moskau), Saratow (rund 850 km südöstlich von Moskau) und Wolgograd (rund 1.000 Kilometer südöstlich von Moskau) zeitweise gestoppt. Bereits am Montag hatten die russischen Behörden einen ukrainischen Drohnenangriff gemeldet. Die Angaben lassen sich unabhängig kaum überprüfen.

Am 9. Mai begeht Russland den Tag des Sieges über Nazi-Deutschland vor 80 Jahren. Zu der Parade in Moskau werden viele ausländische Gäste erwartet, darunter der chinesische Staatschef Xi Jinping. Kremlchef Wladimir Putin hatte rund um das Datum, das in Moskau mit einer Militärparade gefeiert wird, eine dreitägige Waffenruhe im Ukraine-Krieg angeordnet.